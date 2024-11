Cortei e spettacoli per riflettere 

Cortei, manifestazioni simboliche, video, performance teatrali. L’Isola celebra la giornata contro la violenza sulle donne con iniziative in tantissimi centri.

A Quartu una marcia ha coinvolto circa mille persone tra studenti di tutte le scuole dalle primarie alle superiori, rappresentanti delle associazioni e semplici cittadini. Un lungo corteo ha attraversato le vie della città e si è fermato in piazza del Popolo curdo davanti al monumento in ricordo delle vittime di femminicidio. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Beatrice Loi, la ragazza quartese falciata da un’auto in viale Colombo a Cagliari.

La campagna

Gli aeroporti di Alghero e Olbia hanno aderito alla campagna Posto occupato. Un sedile vuoto per riempire le coscienze: «Quel posto - spiegano i promotori dell’iniziativa - sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce».

A Sassari il Comune ha siglato un accordo con farmacisti, medici e commercianti per creare i Punti viola, luoghi in cui ricevere protezione e supporto nella richiesta di assistenza ai centri antiviolenza. Ancora: l’associazione L’Isola, impiegata a Nuoro per l’inclusione sociale dei soggetti affetti da disabilità, ha realizzato un video di condanna alla violenza. Il 25 novembre è stato celebrato anche a Jerzu. L’associazione Voltalacarta, con la presidente Loredana Rosa e il socio Francesco Manca, è stata protagonista all’istituto Businco di un’assemblea voluta dagli studenti che hanno dibattuto dei temi della giornata e letto brani da loro scelti. Sempre a Jerzu è stata inaugurata una panchina rossa in una delle piazze del paese. Domenica scorsa a Gairo si è tenuto un incontro organizzato dalla attivista Veronica Ligas e dal Comune con rappresentanti istituzionali, lo studente Stefano Deidda e la ricercatrice Jessica Ponti.

La comunità

Le donne ospiti della comunità integrata San Saturnino di Isili hanno voluto celebrare la giornata in maniera semplice ma dicendo il loro “no alla violenza”. Un segno rosso sul viso, la scritta “stop” sul palmo della mano. Cosi nella mattina di ieri le signore che vivono nella struttura, con l’aiuto degli operatori della cooperativa Il Mio Mondo che gestisce la casa, hanno rivestito con un telo rosso una panchina del giardino. A Gonnosfanadiga l’evento organizzato dalla scuola Giovanni Bosco. Impegnati 150 studenti e docenti della scuola secondaria di primo grado con performance teatrali, canore, video e balli.

La pianta

A Elmas un albero «in ricordo di tutte le vittime di violenza, ma il nostro primo pensiero è stato rivolto alla nostra concittadina Francesca Deidda». Sono le parole della prima cittadina di Elmas Maria Laura Orrù, impegnata nella giornata di ieri in una serie di manifestazioni organizzate nel territorio masese. Il Comune insieme alla Consulta delle donne e alla Pro Loco, ha coordinato di mattina il mercatino solidale e di sera l’incontro “Relazioni tossiche: i campanelli d’allarme” a cura della psicoterapeuta Francesca Luisa Aru. Ha fatto seguito il dialogo tra la scrittrice Simona Deiana e l’avvocato Gianfranco Piscitelli.

E a Sinnai il consigliere comunale di FI Walter Zucca presenterà una mozione a favore della realizzazione di una “Casa azzurra” dove qualsiasi donna vittima di una violenza potrà trovare ospitalità. Di questo si è parlato nel dibattito che si è tenuto ieri sera al centro commerciale Le Palme, su iniziativa della consigliera Roberta Simoni e della referente di “Azzurro donna Sinnai”, Ilaria Carboni. È intervenuta anche l’ex consigliera Francesca Serreli, da sempre sensibile a queste tematiche, che ha presentato ilcaso di una insegnante vittima di violenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA