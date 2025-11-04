Cortei e disordini, ora si passa alle querele 

Non si placano le polemiche sul doppio corteo, quello di Blocco studentesco e quello dei vari movimenti antifascisti, di sabato scorso. Dopo le numerose dichiarazioni e reazioni, si è arrivati alle vie legali. Il sindaco Massimo Zedda e la Camera del Lavoro Metropolitana Cgil hanno annunciato la volontà di querelare il segretario della Ugl Cagliari, Andrea Geraldo, che aveva espresso il proprio dissenso nei confronti del primo cittadino, della Cgil e dell’Anpi «che hanno partecipato a un corteo non autorizzato, incitando alla violenza contro i ragazzi del Blocco Studentesco».

Lo scontro verbale

Zedda ha ricordato le sue dichiarazioni chiedendosi come «queste parole possano incitare alla violenza, lo sa solo il segretario Ugl Cagliari, Andrea Geraldo. Riguardo alle sue gravissime affermazioni, con il mio difensore, introdurremo le iniziative giudiziarie ritenute più opportune». E anche la Camera del Lavoro Metropolitana Cgil ha dato mandato all’avvocato Pierandrea Setzu «per presentare querela nei confronti di Andrea Geraldo, in riferimento alle dichiarazioni totalmente destituite di fondamento e gravemente offensive dell’onore e della reputazione della Cgil», diffidando inoltre il segretario della Ugl «nel formulare o diffondere ulteriori affermazioni false, diffamatorie o lesive della reputazione della Cgil». Gerlado ha replicato: «Ribadiamo il concetto di responsabilità istituzionale. Chi ricopre un ruolo politico, come quello di sindaco o sindacale, ha il dovere di misurare ogni parola, specialmente quando si invita alla mobilitazione per “disturbare” eventi che, pur potendo suscitare preoccupazioni ideologiche, si svolgono con regolare autorizzazione e pacificamente».

La Costituzione

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, ha evidenziato che «l’antifascismo rappresenta uno dei valori fondanti della nostra Repubblica ed è inciso nella Costituzione» e per questo «ogni qualvolta a Cagliari si affacciano movimenti o gruppi che si richiamano, anche solo simbolicamente, al neofascismo è dovere civile e morale della comunità democratica manifestare il proprio dissenso. Detto questo, è doveroso ribadire con chiarezza che ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. I comportamenti di chi, con atteggiamenti irresponsabili, mette a rischio la sicurezza degli altri, non possono trovare alcuna giustificazione».

Le distanze

Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, intanto ha annunciato che presenterà «un’interrogazione al Ministri dell’interno Piantedosi per denunciare il clima di violenza e intolleranza della sinistra, che con slogan da anni di piombo, vandalizza o addirittura aggredisce le forze dell’ordine con lanci di fumogeni e bottiglie». Intanto il Coordinamento antifascista cagliaritano ha parlato di «repressione ben studiata», sottolineando che «il corteo si è difeso e non si è lasciato intimorire nonostante la sproporzione numerica opponendosi alla vigliaccheria firmata dalla questura e dall’incompetenza di una giunta comunale collaborazionista» terminando con l’annuncio «ora chiudiamo Casa Pound Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA