Corte penale, è scontro E i servizi segreti denunciano Lo Voi  

Da un lato le sanzioni e gli attacchi di Donald Trump. Dall’altro il caso del libico Osama Almasri Najim. Dossier diversi ma con due punti di incontro: l’Aja e New York. Nella città olandese ha sede la Corte penale internazionale, oggetto dell’annunciato ordine esecutivo della Casa Bianca e al centro dello scontro con le autorità italiane per il caso Almasri. Invece a New York, alle Nazioni Unite, 79 Paesi hanno redatto un documento per difendere la Corte dall’iniziativa di Trump. Tra le firme c’erano quelle dei principali Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna tra gli altri), non quella dell’Italia.

Von der Leyen

La dichiarazione redatta al Palazzo di Vetro è arrivata dopo che, a Washington, è dato ormai per imminente l’ordine esecutivo con cui Trump imporrà sanzioni finanziarie e sui visti ai giudici della Corte dell’Aja. Sanzioni che andrebbero a delineare un attacco mai visto, nella storia recente, da parte di un Paese occidentale alla Cpi. Tali misure «aumentano il rischio dell’impunità» nel mondo, è l’avvertimento del documento dei 79 Paesi membri. E la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sui social ha precisato come il Tribunale dell’Aja garantisca «la responsabilità per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo. Deve poter perseguire liberamente la lotta contro l’impunità globale». «L’Europa - ha puntualizzato - sarà sempre a favore della giustizia e del rispetto del diritto internazionale».

Il guardasigilli

Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, come annunciato, prepara la richiesta di spiegazioni per la Cpi sulle incongruenze nelle procedure attivate per il mandato di arresto del generale libico. Il 5 febbraio in Parlamento Nordio ha parlato di errori e di «nullità» del mandato di arresto spiccato il 18 gennaio dalla Corte. «È arrivato in lingua inglese senza essere tradotto, con una serie di criticità che avrebbero reso impossibile l’immediata adesione del ministero alla richiesta arrivata dalla Corte d’appello» di Roma ha detto. E il ministro ieri è tornato a ribadire la ferma volontà del governo di «andare avanti» sulla riforma della giustizia.

Il documento riservato

Se non bastasse ad arroventare il clima fra governo e magistratura, arriva una tegola sul procuratore di Roma Francesco Lo Voi, che ha segnalato al tribunale dei ministri la premier Meloni, Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’esposto di Luigi Li Gotti, che ipotizzava favoreggiamento e peculato per il caso Almasri.Sul tavolo del procuratore di Perugia Raffaele Cantone, competente per le inchieste sui magistrati romani, è arrivato un esposto del Dis, il vertice dell’intelligence. Secondo il testo Lo Voi ha violato la legge diffondendo un documento riservato dell’Aisi, il servizio di sicurezza interno. Il caso è quello di Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Meloni, che lo scorso anno presentò una denuncia dopo alcuni articoli su di lui pubblicati su “Il Domani”. Gli inquirenti, nei loro accertamenti, si imbattono in tre accessi sul conto di Caputi operati nel 2023 da agenti dell’Aisi. Lo Voi chiese al Dis i nomi degli agenti e la ragione degli accessi e la risposta - un documento classificato come “riservato” - è stato accluso dalla Procura nell’incartamento dato ai legali dei giornalisti del Domani indagati. L’informativa riservata è stata poi pubblicata sul quotidiano.

