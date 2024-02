Corte dei Conti, stop allo scudo erariale 

La proroga dello scudo erariale non solo non è necessaria, ma rischia di disincentivare tanti amministratori virtuosi. La Corte dei Conti torna a bocciare un tema su cui la maggioranza è tornata in pressing con il Milleproroghe. Il nodo è legato al Pnrr, con la magistratura contabile che denuncia «diverse segnalazioni di irregolarità» e «significativi ritardi». Ma il governo è pronto a dare risposte nel prossimo decreto, il quarto sul Piano di ripresa e resilienza, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri domani: una cinquantina di articoli con semplificazioni, rafforzamento degli organici, spinte all'attuazione dei progetti a livello locale, oltre al piano Transizione 5.0 per la trasformazione digitale e verde delle imprese. L’inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del presidente della Repubblica è l’occasione per i vertici della Corte dei Conti per richiamare l’attenzione sulla proroga dello scudo erariale, già criticata l’estate scorsa. L'attuale sistema di garanzie «sembrerebbe rendere non necessaria l’ulteriore proroga» di questo strumento, introdotto durante la pandemia contro la “paura della firma”, dice il presidente Guido Carlino.

