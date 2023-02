Corte dei conti, recuperati 26 milioni  

Pioggia di procedimenti che riguardano l’indebita percezione di contributi pubblici, sia in ambito energetico che in agricoltura, così come crescono le attività di contrasto alle frodi comunitarie. Nell’incessante attività della Corte dei Conti, poi, spicca anche la lotta ai danni d’immagine alla pubblica amministrazione, causati dalle condotte illecite dei propri dipendenti. E se ormai, quasi, non fa più notizia apprendere di militari, medici e impiegati chiamati a risarcire le aziende pubbliche d’appartenenza in caso di condanna penale, o di ex consiglieri regionali finiti nei guai per la gestione dei fondi destinati ai gruppi, l’anno scorso tra gli incolpati di danno erariale è comparso anche un bidello condannato per violenza sessuale su un’alunna, chiamato a risarcire il proprio istituto.

I numeri in crescita

Lo specchio dell’attività della magistratura contabile isolana è stato illustrato ieri a Cagliari nel corso della cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario. L’hanno illustrato nelle relazioni la presidente Donata Cabras e il procuratore regionale, Bruno Domenico Tridico. Nel 2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna ha emesso 248 sentenze, di cui 52 con condanne di responsabilità, accertando danni erariali per 26.515.200 euro. Per trovare un dato analogo bisogna tornare al 2019, quando vennero pronunciate condanne per 25.342.249 euro, mentre nei due anni successivi il dato era sceso a 8 milioni 700 mila euro e a 6 milioni e 800 mila. Numeri che premiano il lavoro svolto. «Sia la produttività che il livello delle questioni affrontate sono molto positivi», chiarisce la presidente Cabras, «il ruolo della Corte dei Conti deve essere di garanzia della corretta spendita delle risorse pubbliche. Un ruolo che si è rafforzato ultimamente perché ulteriori compiti sono stati attribuiti alla Corte in relazione alle risorse del Pnrr». Ottimo, dunque, il risultato dei danni erariali accertati nelle condanne, anche se c’è da dire che circa la metà degli oltre 26 milioni è legato alla sentenza sull’indebita percezione di incentivi dal Gestore servizi energetici ottenuti dalla Twelve Energy, l’azienda finita al centro di un’inchiesta per truffa per aver realizzato delle serre fotovoltaiche a Villasor. Completano l’elenco delle attività svolte nel 2022 le 119 ordinanze e le 193 sentenze in materia pensionistica.

Tanti nuovi fascicoli

Molti i procedimenti aperti dalla Procura regionale, ma solo quando la prova della responsabilità del danno viene raggiunta, poi l’atto di incolpazione sfocia in un processo. Lo dimostrano i numeri: nessun procedimento è finito con l’assoluzione, in un caso l’incolpato ha pagato prima della definizione (dunque è stata dichiarata cessata la materia del contendere) e 50 procedimenti si sono chiusi con la condanna. Tra i nuovi fascicoli aperti, ancora da definire, spiccano poi tre procedimenti sul fondo regionale “Ingenium Sardegna”, costituito per investire in piccole e medie imprese industriali innovative e con concreti margini di sviluppo. L'istruttoria avrebbe dimostrato che sono state acquisite quote di società fortemente indebitate e con perdite crescenti, che sono successivamente fallite in breve tempo. «Abbiamo rilevato numerosi casi di somme indebitamente percepite», precisa il procuratore Tridico, «questo ci porterà ad essere un po’ più attenti ora che stanno arrivando le ingenti risorse del Pnrr e noi ce la metteremo tutta: vogliamo evitare che questi fondi vadano a finire tra le mani della criminalità organizzata o che vengano sprecati. Il nostro compito è proprio questo: impedire gli sprechi nella pubblica amministrazione».