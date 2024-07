Corte dei Conti e tribunale: il piano di integrazione non rispetta leggi e statuti  

Trentanove pagine. La Corte dei Conti ha demolito sia il progetto di fusione degli aeroporti sardi che la strada scelta per la privatizzazione della Sogaer con un parere negativo notificato alla Camera di Commercio di Cagliari alla fine del 2023. L’operazione concordata con il fondo d’investimento F2i non rispetta leggi e statuti delle società interessate da questo affare milionario che rischia di far piombare l’Isola in un nuovo monopolio dei cieli. Dal mancato rispetto dei «confini territoriali» dell’ente pubblico che riunisce le imprese del centro-sud Sardegna, fino ai dubbi sulla sostenibilità finanziaria del progetto. Aspetti tutt’altro che secondari. Che ora potrebbero riguardare anche la Regione, aspirante partner della holding Ligantia con il 5%.

I nodi

Sotto la lente dei magistrati c’è anche la procedura scelta dalla Camera di commercio per individuare il partner nella holding. Fin qui è stato escluso il bando pubblico, motivando la scelta con una «infungibilità» di F2i, giudicato insostituibile visto che già detiene le quote di maggioranza degli scali di Olbia e Alghero. Il dettaglio però «non risulta analiticamente motivato» e neanche la «decisione di aderire ad una holding», dice il parere della Corte dei Conti. Quindi la delibera della Giunta camerale che ha dato il via libera all’operazione di integrazione è da bocciare, «specie in carenza di approfondite indagini di mercato o del sondaggio di operatori di settore potenzialmente intenzionati alla gestione dei servizi aeroportuali».

Insomma: non c’è prova della insostituibilità di F2i. Tanto più in un momento come questo, in cui il settore aeroportuale è in gran fermento e le operazioni di acquisizione di quote azionarie di società di gestione non sono insolite. La Regione, sedendosi allo stesso tavolo del fondo d’investimento, avallerebbe però lo schema bocciato dalla Corte dei Conti. I giudici hanno anche scritto che il piano «non appare coerente con i vincoli di scopo e di attività previsti dallo Statuto della Camera di commercio». Perché la fusione dello scalo cagliaritano con quelli di Olbia e Alghero porterebbe l’ente a operare ben oltre i propri confini di competenza (Cagliari e Oristano).

Il testo unico sulle società partecipate poi vieta «l’acquisizione di quote di società «aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», come ricorda la Corte dei Conti, giudicando dunque incompatibile il piano di integrazione con le norme in materia.

I procedimenti

Non bisogna dimenticare, poi, che sul fronte giudiziario la fusione ha ricevuto anche altri altolà. Il tribunale di Cagliari si è già pronunciato due volte sul matrimonio tra gli scali di Olbia (Geasar) e Alghero (Sogeaal). In entrambi i casi ha deciso di sospendere gli effetti dell’operazione in attesa del giudizio di merito (atteso per il 2025), non risparmiando però già in sede cautelare alcune censure. E il ricorso al tar depositato dalla Confcommercio Sud Sardegna, allo stato attuale congelato, potrebbe riprendere il proprio corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA