Corte dei Conti e Pnrr, scontro tra Ue e Governo  

Lo scontro sulla Corte dei Conti sale di livello e cambia sede: da Roma all'Europa. La Commissione europea ha annunciato di fatto di voler accendere un faro sulla vicenda, spiegando attraverso un portavoce che «monitorerà con attenzione» lo sviluppo della misura decisa per limitare il controllo preventivo sulla spesa dei fondi del Pnrr.

Per Giorgia Meloni, l'intervento di Bruxelles è stato scomposto. Le considerazioni di un portavoce della Commissione - scrive Palazzo Chigi in una nota - «alimentano polemiche politiche strumentali che non corrispondono alla realtà». Bruxelles aveva spiegato che, poiché si tratta di un progetto di legge, non vi sono gli estremi «per entrare nel dettaglio» e che si seguiranno gli sviluppi della norma.

«I sistemi di controllo nazionali sono i meccanismi principali per proteggere gli interessi finanziari dell'Ue e gli Stati devono assicurarsi che non ci siano conflitti d'interesse e o frodi», aveva spiegato il portavoce, sottolineando che «l'Italia ha un sistema di controllo solido». Ma aggiungendo una postilla: su frodi e conflitti di interesse l'Ue non può intervenire. È una «responsabilità delle autorità italiane ed esiste un accordo sulla necessità di un sistema di controlli efficace sulla spesa dei fondi del Pnrr. Parole che rischiano di aprire un fronte di tensione nella già complicata trattativa tra Roma e Bruxelles sul Pnrr.

