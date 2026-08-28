Corte Baccas,  la pista resta alla Fondazione 

La pista dei Cavalieri resta alla Fondazione Oristano. Il Comune rinnova per altri due anni la concessione delle aree di Corte Baccas, nel territorio di Santa Giusta, confermando una collaborazione ormai consolidata. La concessione riguarda la pista di 1,64 ettari e l’area adiacente di 2,46 ettari, destinate alle attività equestri e a quelle legate alla giostra. L’amministrazione civica non incasserà alcun canone: una scelta prevista dal regolamento comunale per le fondazioni senza finalità di lucro impegnate in attività di particolare rilevanza culturale, sociale e ricreativa. Il conto della gestione, però, resta in capo alla Fondazione. Saranno infatti a suo carico pulizia, manutenzione ordinaria e programmata, utenze e tutte le spese necessarie per le attività. Anche gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere sostenuti dal concessionario, dopo il via libera del Comune. La pista continuerà così a essere uno dei luoghi di preparazione alla Sartiglia, ma anche uno spazio per attività equestri e iniziative rivolte alla comunità. E almeno quattro giornate all’anno dovranno essere messe gratuitamente a disposizione del Comune per le manifestazioni promosse dall’amministrazione. La concessione partirà dalla firma del contratto e, questa volta, senza rinnovo tacito. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA