Corso Umberto, via ai lavori 

L’ultima volta che il Comune ha chiuso corso Umberto per lavori si è sollevato un polverone. Era ottobre del 2021 e si è rischiata l’insurrezione di parte degli insediati. Stavolta l’attesa per l’apertura del cantiere è commisurata alle aspettative finali. Da lunedì mattina la circolazione verrà interrotta all’altezza dell’ex bar del Corso. Un palmo più avanti rispetto alle vie Cagliari e Cairoli, uniche traverse laterali insieme a via Mazzini, di una strada che non riaprirà prima di maggio. I commercianti si sono messi l’anima in pace. Sanno che dovranno pazientare per quattro mesi. «Gli amministratori hanno garantito la riapertura al traffico nonostante pressioni per la pedonalizzazione. Siamo contenti così». Abbastanza per restare sereni, come fa intendere Roberto Lai, titolare della parafarmacia Farmogliastra.

La nuova sfida

Perché il cruccio da queste parti è sempre lo stesso: traffico aperto o Ztl. «C’è più fiducia e dialogo rispetto al passato. Le promesse del sindaco sono di non chiudere il Corso una volta conclusi i lavori». Mauro Fanni, proprietario de La Casa del pecorino, i lavori di ammodernamento del Corso li invoca da tempo. Due anni fa era uno dei portavoce degli scontenti. L’imminente chiusura non agita i suoi sonni: «Perderemo utili, forse rischieremo pure di andare sotto, ma siamo più sereni perché sentiamo più vicine le istituzioni. Il sindaco è consapevole che ogni giorno di chiusura della strada è un dramma per i commercianti. Sfido chiunque a dire che non sarebbe un disagio subire un taglio al proprio stipendio da 1.500 a 200 euro mensili. Ma va bene, noi siamo preparati». Verosimile che le chiusure serali dei registratori di cassa saranno inferiori, ma poco conta se il risultato sarà un Corso rinnovato: «Mi aspetto che la passeggiata serale estiva, qualche domenica invernale o in occasione di feste e ponti sarà più piacevole», aggiunge Fanni.

«Sì alle opere»

Il cinema Garibaldi è la prima attività che s’affaccia sul tratto interessato dagli interventi di riqualificazione. Chi vorrà assistere a un film dovrà transitare tra le ali del cantiere, curato dall’impresa Sarda lavori di Tortolì. «Sono contento che si facciano queste opere, al di là dei disagi che ci arrecheranno. Ma chi vorrà andare al cinema - sentenzia il titolare, Franco Muceli - lo farà ugualmente. L’unico auspicio è che rispettino i tempi di consegna dei lavori, ma siamo comunque fiduciosi che ciò avverrà». Intanto per oggi, alle 15,30, il sindaco Marcello Ladu, ha convocato tutti i titolari di attività commerciali della cittadina per un incontro in cui verranno illustrati dettagli sul cantiere del secondo stralcio attuativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA