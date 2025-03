Corso Umberto, telefoni muti per colpa dei topi 

Internet a singhiozzo e cornette mute. Sebbene l’elevata diffusione delle linee mobili, per diversi esercizi commerciali l’utenza fissa resta imprescindibile. Il disservizio riguarda le linee di FiberCop, gestore dell'infrastruttura di rete fissa, e va avanti dall’inizio dell’anno. «Anche sabato - ha detto Gino Perna, titolare del ristorante Pappa e fui di corso Umberto - non abbiamo lavorato con le consegne a domicilio perché il telefono era muto. È un disservizio che riscontriamo da due mesi e, nonostante i solleciti, anche via pec, non è ancora stato risolto». Da quanto si apprende, a causare l’inconveniente sarebbero i topi, talmente affamati da divorarsi il tubo corrugato e i cavi della fibra ottica all’interno. Per evitare che i roditori continuino a cibarsi dei materiali sotto le strade, le imprese che curano le infrastrutture stanno pianificando un intervento che prevede la sostituzione degli attuali elementi con cavidotti più resistenti e non appetibili. Un fenomeno particolarmente diffuso che provoca disguidi agli utenti, dannosi nel caso si tratti di operatori economici. Episodi analoghi sono accaduti anche di recente ad Arbatax dove i roditori hanno tranciato i cavi telefonici lasciando senza telefono e linea internet centinaia di utenti che hanno intasato i centralini dei colossi delle comunicazioni. (ro. se.)

