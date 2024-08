Corso Umberto solo pedonale, le richieste dai social 

Corso Umberto solo pedonale. È questo il sentimento più diffuso, almeno da quanto emerge dal sondaggio promosso dal Comune di Tortolì che ha voluto coinvolgere gli utenti social. Si sono espresse 1.156 persone, con il risultato che l’apertura esclusivamente pedonale ha raggiunto il 48,8 per cento dei consensi. La seconda alternativa, l’apertura parziale al traffico veicolare (con giorni e fasce orarie determinate), si è fermata al 40,5 per cento. Sonora bocciatura per l’apertura al traffico veicolare: appena il 10,7 per cento. «Il sondaggio - ha detto il sindaco, Marcello Ladu - ci ha fornito indicazioni preziose, che considereremo attentamente. È stato un contributo costruttivo, educato e proattivo con commenti e suggerimenti». Nei quattordici giorni in cui il sondaggio è rimasto aperto hanno votato 80 persone al giorno. Sebbene il voto fosse segreto e in forma anonima, gli utenti non hanno mancato di accompagnare la loro preferenza con i commenti sulla futura destinazione urbanistica del Corso, fresco di riqualificazione totale. Il risultato finale del sondaggio non è vincolante sulle scelte dell’amministrazione, chiamata nelle prossime settimane ad adottare una decisione concreta sulle sorti della strada. (ro. se.)

