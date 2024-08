Corso Umberto, piace l’isola pedonale 

Sarà pure un sondaggio non vincolante, ma il numero dei votanti conferma che la scelta della futura destinazione di corso Umberto è sentita nella comunità. Il sondaggio virtuale, proposto martedì pomeriggio dall’amministrazione comunale, ha catturato l’interesse della cittadinanza, tanto che alle 12.45 di ieri erano oltre 800 gli utenti ad aver espresso la propria decisione. Secondo i dati rilevati a quell’ora, il 47,8 per cento ha votato per l’apertura esclusivamente pedonale. Il 42,1 per cento ha sostenuto l’apertura parziale al traffico veicolare, con giorni e fasce orarie determinate. S’è fermata al 10,2 per cento la terza opzione, ovvero l’apertura al traffico veicolare che sarebbe la logica continuità con il passato.

«Le zone esclusivamente pedonali non possono funzionare in paesi di 12 mila abitanti, con turismo stagionale e di natura familiare. Parlatene con i commercianti». Questo è uno dei commenti da parte degli utenti (ai quali viene garantito l’anonimato). «L’unica soluzione è strada pedonale. Se si permette il passaggio alle auto iniziamo a vedere parcheggi selvaggi, mamme con passeggini e disabili in difficoltà perché non saprebbero dove passare». Per un altro utente sarebbe gradita «l’apertura al traffico esclusivamente tra le 9 e le 11 per solo carico e scarico merci».