Corso Umberto pedonale per almeno sei mesi 

La sperimentazione (ufficiale) durerà sei mesi. Poi si traccerà un bilancio definitivo guardando al futuro. Dal Comune chiariscono i termini della pedonalizzazione di corso Umberto: «La sperimentazione dell’area pedonale urbana non pregiudica la viabilità veicolare nella zona, vista la realizzazione di numerosi spazi di sosta riservati alle persone con disabilità, per le operazioni di carico scarico e per i veicoli in genere. Inoltre i parcheggi non più fruibili lungo il Corso sono stati ripristinati in numero superiore rispetto ai precedenti nelle aree vicine». In deroga al divieto generale di accesso sono autorizzati il transito e la fermata dei veicoli dei cittadini residenti nell’area pedonale, ma limitatamente alle esigenze di carico e scarico e per il tempo massimo di 15 minuti, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10. La pedonalizzazione non è dunque definitiva: «Durante la sperimentazione - puntualizzano da via Garibaldi - verranno monitorati i risultati, raccolti i pareri dei cittadini e degli operatori. Proprio con i commercianti della zona, nei mesi scorsi, l’amministrazione ha organizzato diversi incontri in merito alla pedonalizzazione del Corso, nei quali si sono espressi con pareri non univoci». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA