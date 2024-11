Corso Umberto pedonale, i dubbi di Confcommercio 

Corso Umberto chiuso al traffico fa storcere il naso a Confcommercio. Dalla direzione di Nuoro sostengono che la chiusura totale al traffico stia generando malcontento tra i commercianti della zona. «La decisione di interdizione al traffico, pur motivata dalla necessità di garantire maggiore vivibilità e sicurezza lungo l’arteria centrale della città, sta comportando significativi cali di fatturato per le attività commerciali. La diminuzione dell’afflusso di clienti, spesso scoraggiati dall’impossibilità di parcheggiare nelle vicinanze, si somma alle difficoltà logistiche per il carico e scarico delle merci, indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività».

La rimodulazione della viabilità, secondo l’associazione di categoria, genera provoca effetti devastanti sulle imprese: «Non solo vediamo meno clienti, ma le operazioni di rifornimento si sono trasformate in una sfida quotidiana, aggravata dalla mancanza di soluzioni alternative idonee». A fronte di questa situazione, Confcommercio Nuoro-Ogliastra ha chiesto un incontro a sindaco e amministrazione per individuare possibili interventi correttivi. «L’obiettivo dell’associazione è avviare un confronto costruttivo per garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di pedonalizzazione del centro e il sostegno al tessuto economico locale». (ro. se.)

