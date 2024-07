Corso Umberto: lavori ultimati, il futuro è pedonale 

Corso Umberto ha indossato l’abito nuovo, ordinato ed elegante. Sono conclusi i lavori di riqualificazione della storica via. Mancano solo le ultime rifiniture. Il restyling restituisce dignità al cuore del centro storico. Il primo step, concluso nel marzo 2022, aveva riguardato la parte dalla piazzetta Roma sino all’Offelleria. I lavori del secondo lotto sono invece partiti lo scorso 15 gennaio, con il rifacimento di tutti i sottoservizi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. C’è stato un intoppo nella consegna dei lavori che sarebbe dovuta avvenire come da cronoprogramma il 22 giugno a causa di un problema sull’impianto fognario di via Sassari, il quale ha richiesto l’intervento degli operai della ditta incaricata. Tempo di risolvere la situazione e i posatori si sono rimessi a disegnare il Corso con i lastroni di granito. «Possiamo ora dire finalmente - commenta Carlo Pinna, titolare del ristorante S'Antiga - che questa riqualificazione sia di buon auspicio per una vera rinascita del Corso Umberto. Fiducioso anche Massimiliano Mameli del ristorante il Drago Rosso: «Sono stati mesi di grandi sacrifici, speriamo che la gente si abitui a tornare a trovarci, noi faremo del nostro meglio. Il lavoro è bellissimo». Sul futuro della via pedonale è netto: «Bisogna sperimentare». Se tutto va come da programmi giovedì la strada sarà aperta, non al traffico perché saranno necessari almeno due mesi per permettere alle lastre di assestarsi, ma al passaggio dei pedoni. Intanto all'inizio della via sono stati posizionati i dissuasori a scomparsa. (f. me.)

