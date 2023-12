Corso Umberto, dopo la Befana via agli ultimi lavori 

La Befana porterà in dono i lavori di riqualificazione del secondo tratto di Corso Umberto. Mancano ancora 202 metri per ridare decoro all'ex salotto buono cittadino. Il Comune ha pubblicato ieri l'avviso di indagine di mercato per individuare ditte interessate a realizzare le opere.

Si tratta di due interventi diversi ma secondo l’amministrazione «da realizzarsi in simultanea per «minimizzare i disagi su quella che è la più importante e centrale arteria di traffico della cittadina, dal momento che entrambi i progetti sono particolarmente invasivi e comporteranno una totale revisione di sottoservizi e sovrastruttura stradale». Una volta conclusa la procedura negoziata e individuata la ditta che eseguirà i lavori sarà predisposta da parte degli uffici la consegna in via d'urgenza entro il 5 gennaio 2024». La volontà è dunque un «celere inizio dei lavori in in modo che non si protraggano oltre i primi mesi della prossima primavera», si legge nell'avviso dell'area Lavori pubblici. «Abbiamo recuperato le risorse, a gennaio inizieranno i lavori, prima dell'estate il corso sarà riaperto» dice il sindaco Marcello Ladu.

Sono stati finanziati 370 mila euro per i sottoservizi per il completamento della rete delle acque bianche e delle acque nere.

Altri 480mila euro per la riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, alla stregua del precedente intervento che ha riguardato il primo tratto concluso a marzo 2022.

I commercianti attendevano la notizia. Massimo Mulas della Pescheria del Corso: «Siamo consapevoli che ci saranno disagi, ma i lavori sono da fare. L'auspicio è che terminino entro l'estate. Potrebbe essere incentivato l'uso dei parcheggi in piazza Rinascita, magari anche a tariffa agevolate». Alla fine il corso rinascerà.

RIPRODUZIONE RISERVATA