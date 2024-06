Corso Umberto, beffa al traguardo 

Dopo mesi di attesa l’imprevisto è arrivato in vista del traguardo. Slitta la fine dei lavori in Corso Umberto. Almeno sette giorni sul programma. E per i commercianti sfiniti sono davvero tanti. Lo stop è arrivato quando mandano solo 90 metri al completamento della strada. Sospesa da mercoledì la posa delle lastre in granito, gli operai devono risolvere a risolvere un problema nelle fognature di via Sassari. Questo farà slittare la consegna dei lavori prevista il 22 giugno.

In realtà la ditta avrebbe terminato i lavori, almeno quelli previsti dal primo progetto fino a via Sassari. Il Comune aveva poi approvato una variante proprio per consentire di terminare tutta la via. Ma intanto covano i malumori e le preoccupazioni fra i commercianti e gli abitanti da 5 mesi prigionieri del cantiere.

I commercianti

Il cantiere è stato aperto a metà gennaio e questa per loro è come una seconda pandemia ma senza ristori a tamponare le perdite. Anche del 70 per cento. Massimiliano Carrone, nel Corso ha uno studio da tatuatore: «La situazione è grave. Speriamo finiscano prima che la stagioni entri a pieno regime». Teresa Piras è titolare del negozio di artigianato sardo: «Avremmo gradito una comunicazione, non ci è stato detto nulla, neppure un messaggio. Stiamo vivendo da mesi gravissimi disagi». Interviene anche l’opposizione con il gruppo Cambiamo insieme Tortolì-Arbatax: «Chiediamo chiarimenti immediati perché anche un solo giorno di ritardo ha serie ripercussioni per tutti, dai commercianti ai cittadini che lo stanno subendo».

L’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Nieddu getta acqua sul fuoco: «Il cantiere è operativo, la posa temporaneamente sospesa perché bisogna rivolvere il problema delle fogne intasate in via Sassari. Si tratta di un imprevisto. Il tempo di risolverlo, una settimana, e riprenderanno i posatori».

