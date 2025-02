Corso, si rompe la condotta: disagi per il traffico 

Si rompe una parte della condotta idrica, interviene una squadra di Abbanoa e il Comune è costretto a chiudere un tratto di via Pola per alcune ore.

È successo ieri pomeriggio. Il guasto si è verificato nell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele II, di fronte alla stazione dei Carabinieri. Gli operai del gestore idrico hanno dovuto rimuovere i lastroni del marciapiede in coincidenza con il passaggio pedonale all’angolo con via Pola e transennare la zona, riducendo lo spazio di manovra per gli autobus ei mezzi pesanti: da qui la decisione di chiudere la strada dall’incrocio con via Mameli e di deviare il traffico. «Si è verificata una rottura di una condotta di 200 millimetri», hanno spiegato da Abbanoa. «I lavori di riparazione saranno completati in serata». Così è stato.

Inevitabili, nel pomeriggio e in serata, i disagi alla circolazione dei veicoli nel quartiere storico: dalle 15 alle 17,30 è stato bloccato il traffico nell’ultimo tratto del Corso, da via Tigellio verso viale Trento. Gli automobilisti che dalla prima volevano immettersi nel Corso sono stati invitati dalla Polizia locale a fare il giro verso piazza Yenne e Buoncammino, congestionando però in questo modo via Tigellio, così come quelle provenienti da via Pola non hanno potuto proseguire verso viale Merello e viale Trento. Verso le 17,30 gli agenti hanno lasciato la strada che costeggia il complesso archeologico e l’incrocio con il Corso ed è stata riaperta la circolazione per chi arrivava dal Corso mentre è rimasta inibita ancora per alcune ore la svolta per chi arrivava dalla salita di via Pola.

