VaiOnline
Sarroch.
13 maggio 2026 alle 00:30

Corso professionale di apicoltura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune investe sulla formazione e sulle opportunità legate al territorio con un nuovo corso base di apicoltura rivolto ai cittadini residenti. Gli uffici comunali hanno pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un massimo di 20 partecipanti, maggiorenni, occupati o disoccupati, con priorità per chi si trova in stato di inoccupazione.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, unirà lezioni teoriche e attività pratiche in apiario e laboratorio di smielatura. I partecipanti potranno approfondire temi come la biologia delle api, la gestione dell’arnia, la prevenzione delle patologie, le tecniche di produzione del miele e la normativa di settore. Previsto anche un laboratorio di assaggio tecnico del miele con cenni di analisi sensoriale.

Grande spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche: dall’utilizzo dei dispositivi di protezione all’apertura dell’arnia, fino al riconoscimento di regina, fuchi e api operaie e alle operazioni di smielatura e invasettamento.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio tramite e-mail, Pec o consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 