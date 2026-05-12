Corso professionale di apicoltura 

Il Comune investe sulla formazione e sulle opportunità legate al territorio con un nuovo corso base di apicoltura rivolto ai cittadini residenti. Gli uffici comunali hanno pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un massimo di 20 partecipanti, maggiorenni, occupati o disoccupati, con priorità per chi si trova in stato di inoccupazione.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, unirà lezioni teoriche e attività pratiche in apiario e laboratorio di smielatura. I partecipanti potranno approfondire temi come la biologia delle api, la gestione dell’arnia, la prevenzione delle patologie, le tecniche di produzione del miele e la normativa di settore. Previsto anche un laboratorio di assaggio tecnico del miele con cenni di analisi sensoriale.

Grande spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche: dall’utilizzo dei dispositivi di protezione all’apertura dell’arnia, fino al riconoscimento di regina, fuchi e api operaie e alle operazioni di smielatura e invasettamento.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio tramite e-mail, Pec o consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune. (i. m.)

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