Corso per oss, il Comune paga metà della quota 

Al via a Sanluri il corso di formazione per aspiranti operatori socio sanitari del Medio Campidano, riconosciuto dalla Regione e gestito dalla società Soros. Per i residenti in città in parte paga il Comune: 1.500 euro a testa, quasi il 50 per cento delle spese sostenute. Un’agevolazione riservata ai primi 18 iscritti, a patto che siano residenti a Sanluri da almeno un anno e con un Isee inferiore a 30 mila euro.

«La nostra amministrazione – dice il sindaco Alberto Urpi – sta investendo in progetti lavorativi che sostengono l’intero territorio. Per i residenti c’è un’attenzione ulteriore, abbattiamo i costi per favorire il raggiungimento di una qualifica altamente richiesta nel mercato del lavoro. Siamo convinti che fornire competenze sia la strada giusta per aiutare i disoccupati più che concedere contributi economici a pioggia. Per questo, dopo il sostegno economico per la patente di guida dei mezzi pesanti, investiamo ora 30 mila euro per dare un’opportunità in più ai nostri concittadini». Per la frequenza il limite minimo di età è 18 anni e occorre il diploma di scuola media inferiore. Per saperne di più, lunedì, alle 17, nei locali della biblioteca comunale è previsto un incontro pubblico per illustrare il progetto, i requisiti e gli sbocchi professionali. ( s. r. )

