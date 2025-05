Corso per geometri, si chiude 

È arrivato al capolinea il corso per geometri dell’Istituto di istruzione superiore “Zappa-Pitagora” di Isili. A luglio si diplomeranno gli ultimi cinque studenti: dietro di loro, il vuoto. Non sono serviti a nulla i tentativi degli ultimi anni per dare una seconda possibilità a questo corso che, quando fu avviato, attirò tantissimi ragazzi rimanendo attivo per decenni. Ma né l’anno scorso né quest’anno si è riusciti a raggiungere un numero sufficiente di iscrizioni per ripartire.

Demografia e parametri

«Purtroppo – dice il dirigente scolastico Marco Saba – sul corso per geometri c’è poco da dire rispetto a quanto già detto. Negli ultimi anni abbiamo fatto interventi di orientamento rivolti agli alunni di terza media, cercando di interessarli verso questo indirizzo: qualche risposta c'è stata ma non sufficiente a formare una classe».

Le cause del disinteresse nei confronti di questo corso di studio sono diverse e legate anche al fattore demografico: la popolazione, nelle zone interne della Sardegna, è in calo da molti anni, con ripercussioni evidenti soprattutto nelle scuole di provincia come lo “Zappa-Pitagora”. «Forse questo indirizzo non rientra più nei bisogni formativi del territorio», aggiunge il preside: «E i parametri nazionali rendono tutto più difficile». Il timore è dopo il corso per geometri possano essere chiusi anche altri corsi: «L’applicazione di questi parametri – conferma Saba – ha ridotto di molto, e la ridurrà ulteriormente, la possibilità di avere classi prime per tutti gli indirizzi storici dell’istituto».

Proposte per nuovi corsi

Una perdita per la scuola, per le opportunità che può offrire agli studenti e per il territorio. Per questo si stanno valutando altre opportunità per mantenere l’offerta scolastica ancora competitiva. «La mancanza di iscrizioni – riflette il sindaco Luca Pilia – ha purtroppo determinato la chiusura di un corso importante per il territorio, che poteva creare opportunità lavorative ai nostri giovani. Stiamo lavorando ad altre proposte di nuovi corsi: la vocazione sportiva del territorio potrebbe essere un’opportunità in grado di attrarre studenti anche da altri territori».

Regole e eccezioni

Delusione anche nelle fila della minoranza in Consiglio comunale. «Queste notizie ci rendono tristi», commenta Marco Atzori, capogruppo di “Impegno Per Isili”: «Tanti geometri che hanno studiato a Isili hanno aperto lo studio nel territorio, in tanti hanno frequentato l’università. Il dimensionamento scolastico comporta l’accorpamento di più istituti: in una zona montana come la nostra, tuttavia, si dovrebbe riconoscere l’eccezionalità e consentire di tenere aperto il corso anche per un numero di studenti basso». Per ora si guarda avanti spingendo per attivare quei corsi, come lo sportivo, che potrebbero rispondere alle nuove necessità che stanno emergendo.

