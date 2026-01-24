VaiOnline
Goni.
25 gennaio 2026 alle 00:25

«Corso per amministratori, è utile per il bene del paese» 

Un corso per aspiranti amministratori locali promosso dal commissario prefettizio Remo Ortu. Venerdì scorso a Goni, nei locali delle ex scuole medie, la presentazione del programma di lezioni. Il corso sarà diviso in quindici aree tematiche, tra i relatori diversi esperti delle autonomie locali come il sindaco metropolitano Massimo Zedda che parlerà di viabilità. Gli iscritti sono ventidue, di cui uno proveniente da un paese vicino. Alle lezioni partecipano anche, in qualità di uditori, i carabinieri di San Basilio, presenti per seguire alcune delle tematiche trattate. All’inaugurazione, il commissario Remo Ortu ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Mi auguro che questo corso sia utile per creare una classe dirigente più consapevole e meno litigiosa, che lavori davvero per il bene del paese». Sulla stessa linea l’assessore regionale agli enti locali Francesco Spanedda: «La formazione di amministratori e personale degli enti locali è uno dei fattori decisivi della qualità dell’azione pubblica». Nel 2025 la Regione ha realizzato un censimento del fabbisogno formativo degli enti locali, destinando a questi 300mila euro per l’attivazione di percorsi formativi.

