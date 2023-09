Corso per addetto antincendio  in feste e strutture pubbliche 

Confcommercio Nuoro organizza un nuovo corso per il conseguimento dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio di tipo 3 (ex rischio elevato) in ospedali, case di cura, presidi sanitari polifunzionali, antincendio stradali, alberghi, campeggi, discoteche, istituti scolastici, presidi di sicurezza in feste e sagre. Appuntamento il 3 ottobre ore 8.30-12.30 e 14-18; il 5 ottobre ore 8.30-12.30 e 14- 18; il 9 ottobre la sessione degli esami ore 14.30-18. L’attestato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Per informazioni contattare gli uffici ai numeri 0784/30470 e 0784/36403 email segreteria@ascom.nuoro.it.

