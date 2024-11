Corso pedonale, è polemica 

Corso Umberto chiuso al traffico divide i commercianti. Le luci spente per un’ora, martedì sera, hanno riaperto la vecchia diatriba tra chi vuole la chiusura totale e chi invoca la riapertura, anche parziale, del tratto di strada. Tanti titolari di attività commerciali si sono smarcati dall’iniziativa di protesta: «Sebbene alcuni esercenti abbiano espresso forte disappunto per le recenti decisioni amministrative, è fondamentale sottolineare che questa non è una posizione condivisa da tutti i commercianti della zona». Sul caso, tornato alla ribalta dopo lo spegnimento delle luci delle vetrine, interviene anche il sindaco, Marcello Ladu, chiamato in causa dai detrattori del Corso chiuso e da Confcommercio: «Siamo disponibili a incontrare tutti, a condizione che ci sia una visione unitaria, che al momento manca».

Il caso

I commercianti favorevoli sostengono di essere la maggioranza. Al netto dei numeri, la realtà racconta di una categoria spaccata in due. «La decisione di rendere la via pedonale - affermano in una nota - ha contribuito a creare un ambiente più accogliente e vivibile, dove residenti e turisti possono passeggiare con tranquillità, senza il disturbo del traffico. Il cambiamento ha valorizzato le vetrine e ha favorito il commercio, creando un momento di aggregazione e socializzazione che ha reso il centro storico più vivace e attrattivo». Per il partito dei favorevoli alla chiusura, il Corso chiuso è pure diventato ecosostenibile: «La chiusura al traffico ha avuto un impatto positivo sull’ambiente urbano, contribuendo a ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico e creando uno spazio più sicuro, soprattutto per le famiglie con bambini e per gli anziani».

Mano tesa

Ma quella dei commercianti favorevoli alla chiusura non vuole essere uno scontro totale. Anzi. È importante riconoscere che le difficoltà sollevate da alcuni commercianti, come la gestione dei rifornimenti o la mancanza di un piano di viabilità alternativo sono questioni legittime che meritano attenzione». Restano comunque fermi sulle loro posizioni: «È innegabile che la chiusura al traffico sia una misura che ha avuto un impatto positivo sulla vivibilità del centro. Sappiamo che l’amministrazione sta lavorando per migliorare l’accessibilità e la logistica per i commercianti».

