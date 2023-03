Corso lingua sarda, iscrizioni aperte  

C’è ancora tempo per partecipare al corso per imparare la lingua sarda, da tenersi nella biblioteca di Sestu, ogni lunedì pomeriggio, e finanziato dalla Regione come parte del “Progetu Su Bilinguismu”. Per raggiungere il numero minimo di partecipanti, la data per iscriversi è stata posticipata a lunedì 27 marzo. Il corso è rivolto a chi ha competenze minime, ed è tenuto da esperti. Da poco è arrivata un’altra novità. L’ammissione è libera e gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’indirizzo ufitziulinguasardasestu@gmail.com, utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito del Comune nella sezione “notizie”.

Le lezioni riguarderanno le regole ortografiche, la lettura, traduzione e conversazione, e la conoscenza di discipline diverse, come ordinamento regionale, storia, letteratura, storia dell'arte, ambiente, musica e arti.

