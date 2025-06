Corso, l’edicola-tabacchi riapre dopo otto mesi: «Felice di ricominciare»  

Sorride, dietro la cassa, mentre accoglie i clienti. Un gratta e vinci, un pacchetto di sigarette, una copia dell'Unione Sarda. Sorride, perché da una decina di giorni, Mauro Mulas, 65 anni, ha potuto riaprire l'edicola-tabacchi (intestata a sua moglie, Graziella Anedda) che gestisce da 28 anni, punto di riferimento pluridecennale per gli abitanti di Stampace basso. Sorridono anche i suoi clienti, gli danno il bentornato, passano per un saluto, perché sanno che per tante attività simili che chiudono, ce n'è una che ha resistito, combattuto, e alla fine l'ha avuta vinta, impiegando quasi otto mesi.

Edificio pericoloso

Tanti ne sono passati dall'ottobre 2024, quando l’uomo fu costretto a chiudere dopo un intervento dei vigili del fuoco, che avevano accertato lo stato di grave pericolosità dell’edificio. «Il palazzo non era allacciato alla condotta fognaria, sotto il pavimento si era creata una fossa settica, il locale rischiava di sprofondare. Dispiace vedere che altri negozianti, vicino a me, non hanno rispettato l’ordinanza di chiusura e nessuna autorità è intervenuta», racconta Mulas. «È stato un periodo durissimo, per mantenere in piedi l’attività ho continuato a pagare tutto, l’Inps, le polizze fidejussorie, il leasing per la macchinetta delle sigarette: circa tremila euro di spese mensili. E trovare un nuovo locale non è stato per niente semplice, ma non ho mai temuto di chiudere perché non ho mai smesso di cercare».

Il posto giusto

Alla fine, il posto giusto è arrivato. E dista solo poco più di un centinaio di metri dal precedente. Prima nel corso Vittorio Emanuele, poco prima dell'incrocio con via Tigellio, adesso all'inizio di via Carloforte, proprio all'angolo con il Corso. «Tanti clienti stanno tornando, ma la verità è che sto ripartendo da zero. Gli affezionati mi dicono che il nuovo locale ha un bell’impatto, è più piccolo ma più accogliente», continua Mulas. «Sicuramente riaprire è stata un’emozione e sono contento di quello che sto facendo, via Carloforte è anche un punto di maggior passaggio, dov’ero prima era diventato un dormitorio, tanti b&b ma poco movimento». Per tanti stampacini è anche la fine di un disagio diffuso, in quanto per quasi un anno era venuta meno la possibilità di usufruire di servizi fondamentali, come quello di BancoPosta, vicino a casa propria. Tra pochissimo arriverà anche una nuova insegna, per sancire definitivamente il trasferimento. E al futuro, almeno in via Carloforte, si può guardare con ottimismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA