Goni.
25 agosto 2025 alle 00:19

«Corso in Municipio per potenziali futuri amministratori» 

Iniziativa del commissario Ortu in vista delle prossime Comunali 

«Mai più senza un sindaco». È il mantra del commissario straordinario Remo Ortu, inviato a Goni dalla Regione nell’aprile del 2024 dopo le dimissioni della sindaca Emanuela Guggeri («per carenza di personale in Municipio») e rimasto nel paese del Gerrei dopo la mancata elezione del primo cittadino e del Consiglio comunale di qualche mese fa. Per questo il funzionario ha intrapreso una strada unica: ha varato un corso per potenziali futuri amministratori. «Un modo per avvicinare i giovani al Municipio», spiega Ortu, «per insegnare i rudimenti di un impegno sociale fondamentale per il presente e il futuro di un piccolo centro come Goni».

In un paese di 431 residenti già una decina ha aderito alla proposta del commissario Remo Ortu: «Spero si possa arrivare a quota venti», dice, «in modo che da questo laboratorio possano nascere due liste in grado di contendersi democraticamente il Municipio».

Già, perché nelle scorse amministrative a Goni si è presentata un solo gruppo, peraltro formato interamente da persone di Cagliari, Nuoro e dintorni: neanche un candidato residente in paese o in un centro vicino. E i gonesi hanno vissuto questa mossa come una offesa: sono in sei si sono presentati alle urne per le Comunali.

«In questo corso – spiega il commissario Remo Ortu – esperti piegheranno l’iter per il Piano urbanistico, come si stila un bilancio, come si stabilisce la pianta organica del Comune, come si redige il Documento unico di programmazione, come vengono applicate le aliquote per le tariffe, la differenza tra determina e delibera e così via. Prima c’erano le scuole di partito, adesso occorre avvicinare i giovani all’amministrazione seguendo altre strade». (p. c.)

