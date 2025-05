Corso in crisi, confronto Comune-commercianti 

Crisi del commercio a Sant’Antioco: dopo la protesta inscenata in sala consiliare durante una visita del prefetto, si è svolto un primo incontro tra amministrazione comunale e una delegazione dei commercianti per cercare di concordare soluzioni al problema. «È stato un confronto utile», dice l’assessora alle attività produttive, Roberta Serrenti: «Sono emerse criticità generali e le consuete richieste in merito ad animazione, decoro e valorizzazione del Corso. Abbiamo ribadito la piena disponibilità al dialogo e il nostro impegno a fare la nostra parte».

Tra i commercianti c’è chi non ha certezze sul superamento della prossima stagione estiva. Tra le richieste, anche la riduzione della tassa sul suolo pubblico e l’eliminazione di ordinanze che impediscono l’utilizzo di ombrelloni e dehor in alcune zone.

«Abbiamo concordato di avviare un percorso di attenzione verso un comparto in difficoltà», precisa Serrenti: «Nei prossimi giorni comunicheremo la data di un nuovo incontro, nel quale sarà possibile definire con maggiore chiarezza un piano operativo a breve termine, che riguarderà sia la programmazione degli eventi estivi sia alcune azioni di decoro urbano». Dopo il prossimo incontro la delegazione dei commercianti dichiarerà pubblicamente se si ritiene soddisfatta o meno dell’attenzione ricevuta o se annunciare la chiusura collettiva in segno di protesta.

