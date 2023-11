Corso Iglesias, marciapiedi in pessime condizioni 

Garage nuovi di zecca, marciapiedi però degni di un percorso di guerra. In corso Iglesias ha il fiato corto la soddisfazione di una parte del rione che per ovvie ragioni esulta per la costruzione e il completamento, da parte di Area, di tutta una serie di garage (alcuni dei quali però devono ancora essere assegnati): basta infatti seguire il lungo viale per notare che i marciapiedi sono in più punti letteralmente impercorribili. «Ci sono tratti – accusa Enrico Melis, 70enne – in cui è necessario scendere dal marciapiede e camminare in strada scansando le auto».

Nel tratto alto, centrale e basso del corso, vari segmenti dei camminamenti sono off limits per i portatori di handicap: «In sedia a rotelle non si passa – testimonia Eugenia Orrù, pensionata – perché la parte larga ha gradini troppo alti, la parte stretta a fianco alla strada o è sconnessa oppure invasa dalla vegetazione: fare i garage nuovi è stata un’ottima idea, poi perché il viale non è fatto solo di autorimesse».

Parla infine di «inconcepibili ritardi da parte del Comune negli interventi di sistemazione» il consigliere comunale di maggioranza Diego Fronterrè che porterà il tema in aula consiliare. (a. s.)

