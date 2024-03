Corso Iglesias, c’è il bando del garage 

Si è sbloccata la situazione dei sessanta nuovi garage di corso Iglesias: Area ha indetto il bando per assegnarli.

Era atteso da mesi dai residenti dei palazzi popolari del viale in cui un’impresa d’appalto dell’Azienda regionale edilizia abitativa ha costruito sessanta nuove autorimesse al posto dei garage in lamiera montati tantissimi anni fa nel viale (e che in parte persistono nel tratto finale di corso Iglesias). Tanta celerità nell’edificazione dei garage non stava corrispondendo all’assegnazione degli stessi. E le proteste, reiterate, non sono mancate, compresa la presa di posizione del Comune.

La svolta è arrivata due giorni fa: Area ha indetto il bando, convocherà i residenti (che hanno la priorità) per la scelta eventuale delle autorimesse, ma in caso di rifiuto i locali verranno dati in affitto (da qui l’importanza di una graduatoria) anche a chi non risiede nei palazzi dinanzi ai quali i garage sono stati costruiti. Simile procedura è stata adottata in passato anche in altri rioni in cui Area ha costruito garage ed è talora capitato che gli immobili siano stati concessi a non residenti del quartiere interessato dall’intervento.

