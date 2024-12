Corso Iglesias aspetta la rinascita 

Da un lato c’è un nuovo parco che attira visitatori anche la sera. Dall’altro lato, seguendo la fila dei palazzi popolari di corso Iglesias a Carbonia, la deprimente fila di serrande commerciali chiuse. La speranza è che la riqualificazione urbana offra un assist alla ripresa, altrimenti la lunga notte di corso Iglesias rischia di finire da chissà quanto.

Al pian terreno, fronte strada, degli otto palazzoni lato chiesa, si contano ottanta serrande (talora due per un solo esercizio commerciale): solo venti sono sollevate. In alcuni palazzi, soprattutto del tratto medio alto, è chiusa tutta la fila di saracinesche. Sembrano lontano secoli, eppure bisogna semplicemente risalire alla fine degli anni Ottanta, quando questa sorta di centro commerciale lineare era in larga misura attivo. I locali appartengono in larga misura all’Azienda regionale edilizia abitativa (Area), ma col tempo non pochi sono stati acquistati da privati. Cambia poco: chiusi anche questi ultimi. La crisi, certo (e la centrale viale Gramsci ne sa qualcosa) è la principale indiziata, ma a sentire i pochi commercianti rimasti (anche chi ha avuto il coraggio di insediarsi da poco) c’è dell’altro: «C’è che gli affitti sono alti e pure quelli di Area non sono troppo distanti da quelli privati e che allora ci si domanda che differenza ci sia fra pubblico e privato – analizza Massimo Mei, del negozio per animali – poi una disattenzione anche nei periodo cruciali come il Natale: l’anno scorso lungo il viale che è poco meno di un chilometri si contavano tre luminarie».

Alla fine degli anni Sessanta la famiglia Di Cara aprì a metà del corso un tabacchino: a reggerne le redini è ora Giovanni Di Cara, 57anni, che visse gli anni (commerciali) d’oro del viale: «Ma ora sono pessimista anche perché è venuta meno pure l’affezione per questo quartiere che continua a contare almeno duemila abitanti: chi ogni tanto ci prova merita enorme rispetto e stima». Dallo scorso giugno, infatti, a tentare la scommessa è Sabrina Soru, ex consigliera comunale, titolare di un’erboristeria: «Corso Iglesias nasce da una duplice scelta: una questione affettiva legata all’infanzia e gli affitti improponibili in altre zone della città come via Gramsci: dispiace vederlo così perché il viale, nonostante i segni del tempo e l’abbandono, merita il rilancio». È una tesi sposata dalla veterinaria Ilaria Abbruzzi: «Vedo i lati positivi su cui bisogna continuare a puntare: il viale è facile da raggiungere, la posizione dei locali commerciali e di servizio è favorevole, ma la sera ho qualche apprensione». Sono tutti spunti che annoterà nella sua agenda Matteo Sestu, nuovo amministratore unico di Area, che da consigliere comunale più volte si interessò del patrimonio dell’Azienda che alcuni anni fa, quando era imminente la nascita del parco lineare, promise operazioni di rilancio del viale: «È in corso una ricognizione generale – spiega – nell’interesse dell’azienda che il nostro patrimonio venga valorizzato».

