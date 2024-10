Corso di nuoto per musulmane: piscina blindata, scoppia il caso 

Firenze. Polemica a Figline Valdarno, quaranta chilometri dal capoluogo toscano, per un corso di nuoto organizzato dalla Uisp e rivolto a sole donne musulmane. Prevista un'ora alla settimana, durante la quale la piscina sarà inaccessibile agli altri. «Un’iniziativa - ha spiegato il presidente dell'associazione, Marco Ceccantini - che nasce da una precisa richiesta» per fare sport in serenità. Ma Lega e Fratelli d'Italia sono di parere opposto e parlano di «segregazione» e «ghettizzazione» attraverso l'europarlamentare Susanna Ceccardi e la consigliera regionale Elena Meini. «È un progetto che istituzionalizza l'apartheid per le donne musulmane. Siamo di fronte all'ennesimo, orribile esempio di falsa integrazione».

