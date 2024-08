Corso di informatica per anziani 

La Pro Loco organizza “Nonni digitali”, un corso gratuito di alfabetizzazione digitale per over 60. Le lezioni tratteranno tanti interessanti argomenti legati alla tecnologia, come la navigazione sul web, l'utilizzo di WhatsApp e social, sicurezza online e molto altro. I corsi saranno organizzati in 12 lezioni di un'ora e mezza, una volta alla settimana, e partiranno a settembre sotto la guida del formatore Davide Moreno. Per partecipare alle lezioni bisognerà avere uno smartphone personale, oppure un tablet o un notebook. Per informazioni è possibile contattare il 3404024030 o passare nella sede della Pro Loco, in piazza Resistenza. Con questo corso anche le persone più anziane avranno modo di prendere maggiore confidenza con il mondo della tecnologia.

Si tratta di una delle tante iniziative messe in campo dalla Pro Loco, vero e proprio motore della vita sociale e culturale del paese. L’associazione, presieduta dalla dinamica Antonella Caboni, ha organizzato anche l’ultima edizione del carnevale estivo in cui ha distribuito gratuitamente mille frittelle. Ora è in corso si svolgimento un lungo programma di eventi che attraversano tutta l’estate sangavinese fino a settembre. (g. pit.)

