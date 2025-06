Corso di geopolitica sul ruolo della Turchia 

Mercoledì dalle 18 nell’aula Baffi in via Sant'Ignazio da Laconi 74 (ex Facoltà di Economia) si svolgerà il sesto incontro – aperto a tutti e gratuito – del “Corso di geopolitica e relazioni internazionali” organizzato dalle Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei e Ipsia.

Il tema è: “Turchia: una potenza regionale a cavallo tra Europa e Asia”.Ne parlerà Carlo Sanna, professore a contratto all’Università di Sassari, introdotto da Filippo Petrucci, professore a contratto all'Università di Genova.

La Turchia è un gigante regionale che da anni lavora per crearsi un proprio spazio tra spazio europeo e spazio asiatico; molti sono i temi da affrontare, tante le contraddizioni e gli spunti per parlare di questo paese essenziale anche per meglio capire il Vicino Oriente.

Carlo Sanna insegna Storia e politica del Mediterraneo e del Medio Oriente, e Storia e istituzioni dell’Asia.Ha conseguito il dottorato di ricerca cum laude in Studi Internazionali all’Università di Cagliari, con il titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus. Ha svolto attività di ricerca, formazione e insegnamento in atenei e istituzioni in Turchia (Università Bilkent di Ankara, Università 29 Mayıs di Istanbul), Svizzera (Università di Basilea) e Paesi Bassi (Università dell’Aia), occupandosi principalmente di politica comparata, trasformazioni del sistema partitico turco, populismo e relazioni euro-mediterranee. Su questi temi ha pubblicato articoli e ricerche in riviste scientifiche italiane e internazionali, e ha collaborato con enti e istituti di ricerca quali Isprom, Bykp e Crei.

