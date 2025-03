Corso di geopolitica per capire il mondo 

Un corso di geopolitica e relazioni internazionali, che spazierà dalla guerra in Siria alla questione palestinese e non solo. A organizzarlo sono le Acli della Sardegna, in collaborazione con CREI e IPSIA, da domani al 18 giugno.

L’iniziativa si articola in 7 momenti formativi della durata di 2 ore. Per ogni incontro è prevista una presentazione iniziale, un focus su casi studio, un dibattito moderato. I seminari, tenuti da docenti universitari de esperti delle materie, tratteranno sette macrotemi: la Siria dopo la guerra civile (Alessandro Aramu, giornalista, direttore di SpondaSud); la questione palestinese: storia e prospettive (Nicola Melis, Università di Cagliari); Europa tra Asia, America e Medio Oriente: Momenti di crisi tra passato e futuro (Christian Rossi, Università di Cagliari e Mauro Carta, Acli della Sardegna); Africa: storie e prospettive di un continente (Filippo Petrucci, Università di Genova e Benedetta Iannelli, Ipsia Sardegna); BRICS: un attore internazionale in espansione (Ilham Mounssif, Università di Cagliari); Turchia: una potenza regionale a cavallo tra Europa e Asia (Carlo Sanna, Università di Sassari); Cina: la potenza globale in ascesa (Barbara Onnis, Università di Cagliari).

Tutti gli incontri, organizzati grazie anche a Fondazione di Sardegna, Centro Servizi Sardegna e Regione, si svolgeranno presso l’Aula magna di Scienze politiche in via Sant'Ignazio da Laconi 78 con orario dalle 18 alle 20 (le date e gli orari di svolgimento dei singoli incontri possono essere soggette a variazioni).

Per informazioni scrivere alla mail aclisardegna.formazione@gmail.com, oppure chiamare il numero331 2223238.

RIPRODUZIONE RISERVATA