Corso di geopolitica e crisi internazionali 

Le Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei e Ipsia, proseguendo l’attività formativa intrapresa grazie al “PerCorso di educazione alla pace”, hanno deciso di organizzare fino al 18 giugno un “Corso di geopolitica e relazioni internazionali”. L’iniziativa si articola in 7 momenti formativi della durata di 2 ore. Per ogni incontro è prevista una presentazione iniziale, un focus su casi studio, un dibattito moderato.

Il corso è destinato a un pubblico interessato alla politica internazionale (giovani, formatori, insegnanti).

Il quarto incontro si svolgerà oggi nell’aula Baffi in via Sant'Ignazio da Laconi 74 (ex Facoltà di Economia) dalle 18 alle 20 e avrà come tema “La Siria”.

Ne parlerà il giornalista e dottore di ricerca Luca Foschi, in un dialogo con Carlo Sanna, professore a contratto presso l'Università di Sassari.

Luca Foschi è nato a Cagliari nel 1981. Dopo la laurea in Lettere moderne ha conseguito il diploma postuniversitario in giornalismo presso la London School of Journalism. Giornalista pubblicista, nel 2012 ha frequentato il Corso per inviati in aree di crisi Maria Grazia Cutuli. Nel 2018 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dei Paesi Arabi. Da oltre dieci anni racconta i principali fronti di guerra, collaborando soprattutto con il quotidiano Avvenire e con Corriere della Sera, L'Unione Sarda, Il Fatto Quotidiano, Lettera 43 e The London Economics.

Ha seguito le “Primavere arabe”, è stato in Libano e Afghanistan con l’esercito italiano, ha assistito e descritto le terribili condizioni dei rifugiati siriani. Ha anche scritto del conflitto israelo-palestinese dalla Cisgiordania.

