Corso di formazione sul potere delle parole 

Venerdì dalle 15 alle 18, nell’aula Motzo, piazza d’Armi, a Sa Duchessa, Giulia giornaliste Sardegna e Ordine dei Giornalisti della Sardegna, in collaborazione con il Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia della Facoltà degli Studi Umanistici dell’Università di Cagliari organizzano il corso di formazione “Il potere delle parole, le parole del potere”,

Il corso si prefigge di promuovere la necessaria riflessione sull’importanza delle parole, di aprire un confronto diretto tra giornalisti e rappresentanti politici per mettere a fuoco scelte comunicative basate su un rigoroso accertamento delle fonti e sulla certificazione delle notizie, in modo che la parola della politica torni a essere convincente e non puramente convalidante. La partecipazione al corso dà diritto di acquisire 3 crediti formativi.Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Meloni, presidente OdG della Sardegna; Elisabetta Gola, Prorettrice alla Comunicazione e Immagine; Roberta Celot, Responsabile Ansa Sardegna, Giulia giornaliste; Susi Ronchi, Coordinatrice Giulia giornaliste Sardegna; Maria Laura Orrù, sindaca e consigliera regionale; Alessandro Serra, esponente politico. Modera l’incontro Fabio Manca, giornalista.

