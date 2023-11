Corso di coro popolare  

Al via oggi pomeriggio alle 18 a Monserrato, il primo laboratorio di coro popolare presso il Sirio Sardegna Teatro, in via 31 marzo 1943. Sarà tenuto dal cantante Roberto Deiana. L’obiettivo è quello di dotare gli allievi di strumenti che possano favorire l’apprendimento dell’uso della voce attraverso la consapevolezza sia fisica che mentale. Fornire quindi i mezzi per incrementare la propria creatività e sensibilità espressiva. Il laboratorio, aperto a tutti, compreso i principianti, coprirà molteplici generi e stili musicali. (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA