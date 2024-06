Corso di ballo tradizionale, oggi la festa 

Giornata di festa oggi a Sedda Ortai, sul monte Ortobene, per i piccoli allievi della scuola di ballo “Tundu su ballu”, al termine del corso. Si tratta della nona edizione, dopo l’avvio nel 2015 con l’intento di divulgare la tradizione del ballo tradizionale nella sua forma più pura e semplice. Nasce così un corso che accoglie tutti coloro che hanno piacere di imparare a ballare senza però voler prendere l’impegno di un gruppo folk.

Nella scuola vengono insegnati tutti i balli della Sardegna, organizzando anche gemellaggi con i ballerini di vari paesi e creando occasioni di scambio culturale tra comunità dell’Isola. La scuola accoglie anche i bambini da sei anni in su per incoraggiare la passione alla danza tradizionale. L’associazione “Tundu su ballu”, a conclusione del nono corso di danze tradizionali sarde, organizza la festa di oggi.

In mattinata animazione e intrattenimento sportivo a cura dell’associazione pallacanestro “Sirbones Nuoro”. Dopo il pranzo l’animazione per bambini, con giochi di legno della tradizione sarda ed europea e in contemporanea giochi di inglese per adulti e bambini a cura dell’associazione “Speaka”.

Alle 18, ancora intrattenimento, stavolta con “Ballade ballade bois”, il gruppo musicale che eseguirà balli di tutta la Sardegna.

