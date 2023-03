Corso contro le discriminazioni, il debutto è un successo 

Dipendenti di diversi settori, dai Servizi sociali agli Affari generali, dall’Ufficio di Gabinetto alla Pubblica istruzione: in tantissimi hanno voluto aderire ieri mattina al progetto Lgbt “Ci siamo”, riempiendo la sala affreschi dell’Ex Convento dei Cappuccini per la prima lezione del corso di formazione contro le discriminazioni. Altre due date sono in programma nelle prossime settimane, venerdì 31 marzo e mercoledì 5 aprile. Un progetto promosso dall’Arc e finanziato dall’Unar - l’Ufficio nazionale che garantisce il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dall’origine etnica, razziale, dal credo religioso o dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere - al quale il Comune ha da subito aderito.

Ieri mattina il primo incontro. «La grande partecipazione registrata ci conferma che la comunità quartese è molto sensibile e contro i pregiudizi», commenta l'assessora alle Politiche di genere e Lgbt Cinzia Carta. «Un plauso quindi al nostro personale che ha aderito, con la volontà di accrescere la propria professionalità con una comunicazione pienamente inclusiva verso tutte le espressioni dell’affettività individuale. Ci sprona a continuare su questa strada con altre iniziative per la promozione della cultura del rispetto”. (f. l.)

