Corso Asia, gatto ucciso a calci 

«Abbiamo messo una taglia da 500 euro sulla “testa” di chi ha ucciso un gatto». No, non siamo nel Far West, ma ad Assemini. In corso Asia, qualche giorno fa, un giovane felino è stato ammazzato e il suo corpicino più volte lanciato in aria e preso a calci come fosse una pallone. Un gesto grave, inaudito, che ha indignato un’intera comunità e innescato una serie di iniziative di denuncia. Tra queste, appunto, la ricompensa in denaro per chi aiuterà a identificare chi ha commesso il gesto. I promotori sono gli animalisti di Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), di cui si è fatto portavoce il presidente Lorenzo Croce: «Una volta individuati li denunceremo penalmente alle autorità competenti».

I racconti

Sono due donne, per prime, ad aver segnalato l’accaduto. «Nella zona di corso Asia – dice Giada Contu – stanno girando dei ragazzi che si divertono ad ammazzare i gatti. Il mio è morto e, dopo qualche giorno, sono riuscita a evitare che un altro facesse la stessa fine». Interviene Mariangela Frongia: «Tra via Sacco, corso America e corso Asia è in atto un massacro di gatti, per mano di ragazzi assassini, solo per il gusto di divertirsi. Spero che chi di dovere intervenga per porre fine a questa drammatica situazione».

Le iniziative

L’Aidaa è scesa in campo al fianco dei padroni del gatto ucciso a calci in pancia e di molti altri cittadini stizziti per quanto accaduto: «Oltre alla “taglia” abbiamo pensato a un’altra iniziativa: l’attivazione del numero 3479269949 che può essere contattato per comunicare informazioni da parte di chi ha assistito al fatto», ha raccontato Croce, aggiungendo: «Questa situazione non deve essere dimenticata come accaduto in altre circostanze. Per questo abbiamo avviato un’azione forte per individuare e punire i colpevoli anche se, come si sussurra, si tratta di giovanissimi». Infine si domanda: «Dove erano i genitori e perché questi ragazzini giravano soli di notte?».

Le conseguenze

In ogni caso, il primo invito di Lorenzo Croce è quello di rivolgersi alla Forze dell’ordine. Quelle locali (Polizia locale e carabinieri) sono a conoscenza dell’accaduto: «Stiamo lavorando in sinergia per individuare i responsabili», ha fatto sapere il sindaco Mario Puddu.

Le sanzioni penali e pecuniarie che attendono i responsabili non sono affatto leggere. In Italia, la pena per chi uccide un animale varia da 6 mesi a 3 anni di reclusione a cui si aggiunge una multa da 5 a 30mila euro se l’atto avviene con crudeltà o senza necessità. La pena può aumentare fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa nei casi di uccisione aggravata da sevizie e sofferenze prolungate, oppure se il reato viene commesso di fronte a minori o diffuso online.

