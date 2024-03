Corso America, rivolta contro il disco orario 

Corso America ad Assemini nel caos. Residenti e commercianti fanno fatica a digerire le numerose modifiche alla viabilità di questi ultimi mesi: prima lo spostamento del mercato rionale, poi la realizzazione della pista ciclabile, la diminuzione dei parcheggi e i cambi di sensi di marcia, sino al disco orario.

Le novità

Martedì, in corso America, la polizia municipale ha installato la cartellonistica che annuncia la limitazione dell’orario di sosta dei veicoli nei due lati di un tratto della carreggiata. Corso America era rimasta tra le poche principali arterie cittadine prive di vincoli. La drastica riduzione dei posti auto liberi per dar spazio alla ciclopista e ai parcheggi riservati a carico-scarico merci dinanzi alle attività produttive, sta creando disagi ai residenti. Soprattutto quelli che non dispongono di un parcheggio privato in casa e che si trovano a dover spostare la lancetta del disco orario ogni 60 minuti in orario diurno: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Gli esercenti

«Così ci costringono a chiudere le nostre attività», esordisce Sandro Atzori, 59 anni, commerciante. «Con lo spostamento del mercato del venerdì ho perso una grossa fetta di clienti. Adesso l’eliminazione dei pochi parcheggi rimasti a sosta libera rischia di darci il colpo di grazia. La pista ciclabile non ha certamente aiutato, considerato anche che viene utilizzata pochissimo e che i ciclisti passano in strada, non nello spazio a loro riservato».

Rincara la dose Maurizio Mameli, commerciante di 39 anni: «Il taglio dei parcheggi liberi crea un grosso disagio a noi lavoratori, costretti a stare attenti a non prendere multe noi e a non farle prendere ai nostri clienti. Sarebbe gradita un po’ di flessibilità in più da parte delle forze dell’ordine perché tutti abbiamo necessità di tempo per recepire le novità. Ne è un esempio il cambio di senso di marcia in via Turati, dalla quale non si può più accedere in corso America. Il giorno successivo alla modifica sono subito arrivate le prime multe ai residenti con la macchina in sosta nella direzione sbagliata».

I residenti

«Questi cambi di sensi di marcia - coglie la palla al balzo Ignazio Pireddu, 58 anni, uno dei residenti - costringono gli automobilisti a percorrere distanze maggiori e immettersi nella rotonda per giungere in via Carmine. Alla faccia del contrasto all’inquinamento e del miglioramento del deflusso dei veicoli». E sui social impazza la polemica. C’è chi propone di firmare una petizione per eliminare i dischi orari e chi suggerisce dei permessi speciali per i residenti.

L’amministrazione

Il sindaco Mario Puddu nega il pass ai residenti: « Comprendo la richiesta ma lo se concedessimo, il disco orario perderebbe di efficacia. Sarebbe un controsenso perché i pass si rilasciano, ad esempio, nelle Zone a traffico limitato (Ztl). L'amministrazione non si è svegliata da un giorno all'altro e ha deciso di inserire i limiti orari per la sosta. In fase di campagna elettorale abbiamo chiesto agli esercenti, peraltro numerosi in quel tratto di strada, cosa potessimo fare per aiutarli a ravvivare le loro attività. Tra le varie richieste c'era proprio questa, volta a limitare le soste a lungo termine e consentire il ricambio dei veicoli per avere maggiori fruitori ed evitare le soste prolungate. Quindi tutto è stato pensato per favorire gli esercizi commerciali. Questo significa anche, per le famiglie con più di un’auto di proprietà, dover fare dei sacrifici. Ma Assemini dispone di molte zone con parcheggi liberi che si possono sfruttare».

