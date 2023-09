«Corso America, il bazar non si tocca» 

Il mercato degli ambulanti non si tocca. Lo storico bazar settimanale del venerdì, che si estende da più di trent’anni per tutto il Corso America, distribuendosi anche in alcune traverse adiacenti deve restare lì. Lo dicono fermamente i commercianti e i clienti che si dicono contrari all’ipotesi di trasferire gli ambulanti altrove, così come al ritorno in Piazza Mercato, uno spazio appositamente allestito quindici anni fa, proprio per ospitare le bancarelle e oggi inutilizzato.

Tra gli stand

Il commerciante Massimo Boi, titolare di posteggio, ha le idee molto chiare ed esprime un’opinione condivisa in modo pressoché unanime: «Meglio qua senza ombra di dubbio. Sono qui da trent’anni e tornare nella “tana del lupo”, no grazie». Piazza Mercato non ha mai incontrato il favore dei commercianti che lo hanno sempre ritenuto inadeguato, non sicuro e soprattutto svantaggioso in termini di tornaconto economico, sottolineando un generale calo dell’affluenza e quindi del volume d’affari. «Anzi – prosegue Boi – io rispetto ad altri mi trovavo in una posizione di vantaggio perché ero proprio all’ingresso, ma comunque le vendite erano calate parecchio». La chiama “tana dei lupi” – spiega – perché «d’estate il caldo era terribile e d’inverno alcuni posteggi erano inutilizzabili perché pieni d’acqua a causa dell’irregolarità del terreno».

I clienti

In vista della riunione con i commercianti, che l’Amministrazione ha in programma di convocare a breve, Massimo Boi approfitta per dire che in Corso America: «gli spazi per le bancarelle potrebbero essere utilizzati meglio, in modo che il mercato risulti meno dispersivo. Purtroppo, questo è l’unico mercato in Sardegna in cui si mantengono ancora le misure anti-Covid che prevedono un distanziamento di almeno cinque metri».

Anche numerosi clienti, che preferiscono restare anonimi, scelgono la centralità di Corso America, a due passi sia da via Sardegna sia dalle fermate del pullman di via Carmine. Raggiungere la Piazza Mercato dalle zone più lontane, era complicato e scoraggiante, soprattutto per chi non ha un mezzo proprio, e spesso portava i clienti a rinunciare.

Il Comune

Sulla possibilità di una permanenza del mercato in Corso America, interviene il Sindaco Mario Puddu che chiarisce che «da parte dell’Amministrazione non c’è nessuna presa di posizione. Essendoci appena insediati stiamo valutando tutte le risorse del Comune. Dobbiamo anzitutto fare in modo che venga costruita la pista ciclabile. Per il resto, tutte le soluzioni sono sul nostro tavolo e consulteremo sia i residenti, sia i commercianti che sono i nostri primi interlocutori e saranno sempre informati delle nostre riflessioni».

Anche se non dovesse tornare ad accogliere il mercato settimanale, la Piazza Mercato – che in tal caso dovrebbe essere “ribattezzata” – ha un alto potenziale e sarebbe un peccato non valorizzarlo.