Corso Africa, ecco il rondò 

Era l'incrocio più temuto di Assemini: adesso attraversarlo sarà più sicuro. Riaperta al traffico l'intersezione tra corso Africa, via Piave, via Edison e via Majorana: ora è regolata da una rotatoria. Già sistemata anche l'illuminazione.

Il sindaco

«Abbiamo lavorato a tempo di record -spiega il sindaco Mario Puddu - per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. Rimandare l'apertura del cantiere non era possibile in quanto stava per scadere il finanziamento. E proprio per non perdere tempo, visto che stavamo sistemando l'illuminazione, ne abbiamo approfittato per installarla anche nelle altre due rotatorie appena realizzate, anche se non sono ancora in funzione perché rientrano nel progetto della variante».

Sebbene tanti cittadini invocassero la realizzazione di questa rotatoria (e anche di altri rondò) per scongiurare il pericolo di incidenti, le polemiche non sono mancate,e non solo per la momentanea chiusura al traffico dell'incrocio, che ovviamente era necessaria. «La realizzazione di ogni rotatoria è stata seguita da critiche feroci – dice Puddu - mosse spesso da persone che non hanno reale competenza. Tuttavia, alcune osservazioni si sono rivelate importanti e, dato che anche noi abbiamo riscontrato delle criticità, abbiamo deciso di apportare dei miglioramenti soprattutto alle due che regolano il traffico tra via Cagliari, via Sardegna, corso America e via Carmine».

I lavori

Oltre all'aggiunta di arredo urbano, sono previsti segnaletica direzionale con indicazione di vie e direzioni nelle strade di accesso all'area delle rotatorie e attraversamenti pedonali rialzati. Alcune aree pavimentate per la canalizzazione del traffico saranno trasformate in aiuole, verrà realizzata un'area spartitraffico in modo da impedire l’accesso diretto dalla via San Cristoforo alla via Cagliari e infine sarà sistemata l'area dell’ex-distributore.

«Certo ci sono anche tanti cittadini che le apprezzano -conclude il sindaco - perché sanno che sono anche strumentali alla fruizione delle piste ciclabili, che favoriscono la mobilità sostenibile e che in parte sono incluse in un progetto molto più ampio: quello della Ciclovia della Sardegna. Una pista ciclabile di 1147 chilometri che collegherà la Sardegna da Nord a Sud e che coinvolge 115 comuni tra i quali Assemini. Per la nostra comunità un'importante occasione di sviluppo, programmata già con la mia prima giunta».

