Corso a senso unico, avanti tutta 

Il rinnovamento di via Monsignor Virgilio si farà. Il cantiere di una delle trasformazioni urbanistiche più importanti e attese di Tortolì annuncia un’autentica rivoluzione sulla viabilità e l’utilizzo promiscuo del viale. Soprattutto in termini di viabilità: la strada sarà a senso unico dall’uscita di corso Umberto fino all’altezza dell’incrocio con via Taramone. A garantirlo, dopo che i due progettisti hanno presentato le simulazioni in Comune, è l’assessore dei Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu. Ma affinché tutto si avveri, l’amministrazione di Marcello Ladu dovrà andare a caccia dei fondi utili a compiere l’intervento, la cui stima di spesa è in corso di quantificazione. Solo in quel momento gli esponenti della maggioranza potranno bussare a denari.

Le novità

Addio al doppio senso di marcia, addio ai parcheggi a spina di pesce così pure all’anti-decoro. Nelle intenzioni progettuali c’è un unico senso di marcia verso Arbatax, i parcheggi a nastro, la pista ciclabile sul versante sinistro, sempre in direzione del borgo marinaro, e sul lato opposto ampio marciapiede riservato alla passeggiata. Così cambierà via Monsignor Virgilio, la strada che con quel progetto si candidare a diventare un viale elegante a tutti gli effetti. «L’effetto che produce la simulazione del progetto è molto bello. Occorrerà capire i benefici reali delle novità che trarranno sia gli operatori delle attività commerciali che tutti gli altri cittadini». Così, Roberto Nieddu, titolare del bar ristorante Lo Skipper, che confida in una condivisione dell’iniziativa prima della robusta rivoluzione, compresa quella alla viabilità. «Bisognerebbe rivisitare la viabilità - aggiunge Nieddu - anche per garantire la disponibilità di parcheggi, ma con il multipiano aperto il discorso sarebbe diverso». Multipiano che intanto a breve, come confermato dagli amministratori, tornerà a ospitare auto e moto. «L’idea è molto bella», ammette Daniele Salerno, proprietario del Mood Cafè.

Modello turistico

Via Monsignor Virgilio attende da anni una mani di vernice. L’intervento richiede sforzi ed energie, oltre a una visione rivoluzionaria. La simulazione affascina anche Roberto Chiai di Viceversa: «Mettere gli arredi a bordo marciapiede e lasciare gli spazi liberi vicino ai negozi, come in tutte le città turistiche che si rispettino, è una mossa intelligente. Che ben venga qualsiasi novità che porta miglioramenti alla nostra città».

