Corsie piene anche a Is Bingias: una conferma 

Is Bingias, a Pirri, vive una specie di seconda giovinezza dallo scorso novembre, da quando cioè il Comune ha effettuato (in 28 giorni) i lavori per di messa in sicurezza e la struttura si è rifatta il look con il murale dell’artista Giorgio Casu. Una veste più sicura e attrattiva, insomma. Da mesi ormai, al mercato di Pirri non fanno la spesa solo i pirresi. ««Tante persone arrivano anche dal resto della città e dall’hinterland», conferma Maria Laura Manca, presidente della Municipalità. Questo spiega perché i tanti cagliaritani che solitamente fanno gli acquisti a San Benedetto e che la scorsa settimana hanno affollato le corsie di Is Bingias non hanno creato l’effetto sorpresa che si è visto, per esempio lo scorso weekend in via Quirra. «Anche le tante iniziative che stiamo organizzando stanno rivitalizzando la comunità», spiega ancora la presidente della Municipalità. «Il mercato di Is Bingias è il centro di un’area ricca di servizi, le poste, le banche, le altre attività commerciali, il parco, la scuola», aggiunge. E conclude: «C’è un grande senso di fiducia, anche la dimensione più raccolta rispetto agli altri mercati favorisce i legami, la socialità». ( ma. mad. )

