Corsie in emergenza, la Regione richiama  i medici pensionati 

Si cercano rinforzi per gli ospedali sardi e i territori più in difficoltà per la nota carenza di personale: per coprire le voragini negli organici sottodimensionati e inadeguati quasi ovunque l’assessore alla Sanità Carlo Doria richiama i medici in pensione. Un reclutamento straordinario, per mettere le pezze su un sistema - quello sanitario - sempre più in affanno, con il nuovo rischio paralisi della Chirurgia di Alghero.

Strategia

«La possibilità di assegnare incarichi al personale in pensione rappresenta uno strumento ulteriore rispetto a quelli già messi in campo per rispondere alla carenza di medici nei reparti ospedalieri», spiega l’assessore. «L'obiettivo è dare soluzioni rapide ed emergenziali, e per farlo utilizzeremo ogni mezzo a nostra disposizione, analogamente, ad esempio, a quanto avviene per l'impiego degli specializzandi secondo quanto previsto dal Decreto Calabria». Un piano straordinario, partito con la comunicazione del numero uno della Sanità sarda ai direttori delle aziende sanitarie di tutta l’Isola, per avvisi rivolti all'assegnazione di incarichi ai professionisti non più in servizio e con meno di settant'anni d'età, e al personale del comparto secondo quanto previsto dalla norma nazionale emanata durante la pandemia. Una possibilità che resterà aperta fino al 31 dicembre di quest’anno.

Pediatri

Una misura che punta a risolvere almeno in parte anche i problemi dei pediatri: diventati quasi introvabili a causa delle mancate sostituzioni a seguito dei pensionamenti. E in numero sicuramente inadeguato alle esigenze dei territorio. Dalla proroga degli effetti della normativa in questione si profilano soluzioni rapide anche per i più piccoli, con la possibilità di assunzioni anche per gli specializzandi in pediatria, che «potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione nelle sedi vacanti dei pediatri di libera scelta, quest'ultima ipotesi in analogia a quanto già avviene per i medici specializzandi in medicina generale», sottolinea Doria. «Parliamo di misure emergenziali per sopperire a una carenza che, in particolare in alcune specialità, riguarda il sistema sanitario nazionale e che deriva da una mancata programmazione che parte da lontano e per cui occorrono soluzioni strutturali». Che richiedono iter troppo lunghi per dare risposte ai sardi bisognosi di assistenza, non rimandabile.