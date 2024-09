Corsica più vicina col volo Olbia-Figari 

Così vicine, senza però un collegamento aereo diretto: Sardegna e Corsica nella storia recente non sono mai state unite da un volo di linea, ora invece ci penserà la compagnia Air Corsica, che ieri ha messo in vendita i biglietti per la nuova tratta Figari-Olbia a partire dal prossimo giugno. Si tratta di una rotta stagionale - poi si vedrà – a tariffe non esattamente low cost se si pensa che per un biglietto andata e ritorno servono almeno 216 euro e le due città distano in linea d’aria circa 100 chilometri (Figari si trova nella zona sud dell’isola francese, poco più su di Bonifacio). Non a caso sui social network – dove la notizia è stata diffusa dal blog specializzato Sardegna in volo – il commento ricorrente riguarda proprio la vicinanza tra i due aeroporti e la concorrenza della tratta navale Santa Teresa- Bonifacio. «Sarebbe stato meglio pianificare il volo Cagliari-Ajaccio», fa notare qualcuno.

Le trattative

Piccole lamentele preventive che però non sminuiscono la novità: è la prima volta che Air Corsica pianifica un collegamento in Sardegna, e non è escluso che sia l’ultimo. Nei mesi scorsi infatti i colloqui tra la Regione e i manager della compagnia corsa – controllata dalla Collectivitè – si sono fatti più intensi.

Gli incontri

L’ultimo, a fine luglio, aveva visto insieme ad Ajaccio l’assessora ai Trasporti Barbara Manca e la collega Flora Mattei. In quella occasione i tempi erano stati definiti «maturi» per «studiare approfonditamente la possibilità di unire le due isole anche per via aerea». E circa un anno fa era stato l’assessore di allora Antonio Moro a rinsaldare i rapporti tra le due isole, affidando anche uno studio di fattibilità «di nuove linee complementari alla tratta Santa Teresa Gallura - Bonifacio». Per l’operazione vennero stanziati circa 87mila euro.

Ora si partirà con il collegamento aereo Figari-Olbia: il volo (durata: 40 minuti) sarà garantito una volta alla settimana (il giovedì) per poco più di tre mesi dal 6 giugno al 26 settembre, probabilmente con un Atr72 della flotta di Air Corsica.

