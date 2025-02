Corsia preferenziale: la metro scalzerà gli autobus del Ctm 

In via Roma, la strada senza pace, non c’è solo il secondo cantiere da chiudere (sempre sul lato portici). Le ruspe avanzeranno anche nella corsia centrale, quella riservata oggi ad autobus, pullman e taxi, vera manna dal cielo per la mobilità urbana pubblica. Il cantiere, come noto, aprirà sotto l’egida dell’Arst (investimento iniziale da 25 milioni, già saliti a 35, ma ci sono ritardi e non è detto che la scadenza del 2026 venga rispettata). La spa porterà sino a piazza Matteotti le rotaie della metro, per collegare Monserrato alla stazione di Cagliari attraversando le vie Dante e Roma. Il problema è che, a lavori ultimati, dove ci saranno le rotaie «non potranno passare altri mezzi».

La conferma arriva dal direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, che parla di «uso esclusivo della corsia preferenziale per la metropolitana leggera». Così «prevedono i progetti a suo tempo approvati, appaltati ed attualmente in corso di esecuzione». La buona notizia è che le rotaie, risulta sempre dagli atti, non saranno fuori terra, ma allineate con il piano strada. Ciò renderà più facile provare a chiedere una eventuale deroga al ministero dei Trasporti, per passare dall’uso cosiddetto «non promiscuo» a quello misto. Ma al momento l’ostacolo c’è tutto. Per autobus e pullman si profilano gli stessi ingorghi che subiscono gli automobilisti. ( al. car. )

