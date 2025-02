Corsia d’emergenza sulla ex provinciale 

“La storia infinita” è un bellissimo libro e un film spettacolare. “La coda infinita” invece non vorrebbe leggerlo nessuno, tantomeno viverla. Eppure è di scena tutti i giorni e tutto il giorno, già da un paio di settimane, sulla ex strada provinciale 8 di Sestu. Qui il cantiere costringe a fermarsi a un semaforo e forma code interminabili.

Misura anti caos

Così il Comune cerca una soluzione. «Dopo aver chiesto e ottenuto che l’impresa lavorasse anche il sabato, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare una ulteriore importante misura. Sarà infatti reso agibile sistemato lo sterrato che si trova al lato della provinciale, per consentire il ritorno al doppio senso di marcia», rivela l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

Addio dunque al semaforo, e al senso unico alternato. Al lato della sede stradale c’è un vasto spazio vuoto vicino alle varie attività commerciali, che funge da parcheggio ma è anche più che sufficiente per passare: «I problemi al traffico causati dai lavori non sono più sostenibili. I disagi che debbono sopportare gli utenti, soprattutto studenti e lavoratori, a causa delle lunghe code che si formano soprattutto nelle ore di punta nella maggiore strada di accesso a Sestu richiedono un intervento di emergenza», continua l’assessore.

I lavori infiniti

Iniziato a fine gennaio all’altezza della rotonda, il cantiere comporta la posa di tubi per la nuova rete del gas, più moderna e sostenibile. Ma ha già creato un sacco di problemi alla viabilità: per i mezzi pesanti è molto più difficile uscire dai vari capannoni sulla strada, in qualche caso le attività commerciali hanno visto un calo delle vendite, e soprattutto gli automobilisti devono prepararsi a una fila anche di venti minuti e più negli orari di punta. Purtroppo questa resta una strada a sole due corsie, nata tanti anni fa, inadatta ai volumi di traffico moderno. Tantissime le lamentele sui social e i musi lunghi tra chi era incolonnato in questo serpentone di lamiere e inquinamento; ci sono i pendolari che si sono abituati ad uscire di casa mezz’ora prima, e anche chi racconta che non sapeva di questi lavori ed aver fatto tardi ad un appuntamento importante.

L’apertura

I disagi dovrebbero finire entro questo mese, mentre il cantiere gradualmente proseguirà fino alla fine della strada. Lo sterrato, con qualche buca, avrà bisogno di una manutenzione, ma per quella dovrebbe bastare poco tempo. Si prevede di aprirlo entro martedì. «Abbiamo lavorato ad un'alternativa per snellire il traffico poiché abbiamo riscontrato lungaggini e problemi nella realizzazione dei lavori. Non possiamo permettere di rallentare il traffico in una delle strade più importanti», è il commento della sindaca Paola Secci. Meloni promette: «In questo modo si tornerà ad una percorribilità della strada pressoché normale, evitando le lunghe code».

